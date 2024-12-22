Gaziantep FK-Antalyaspor CANLI (Gaziantep FK-Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2024- 13:21