Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Gaziantep'te oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Ertuğrul, Viana, Mustafa, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Okereke, Halil Dervişoğlu
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Bünyamin, Petrusenko, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Djenepo, Gaich
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.