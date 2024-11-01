Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI (Gaziantep FK - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2024- 20:01 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024- 20:01