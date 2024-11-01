Gaziantep FK Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Halil
Göztepe: Lis, Nazım, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Victor, Tijanic, Juan, Fofana
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Göztepe maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.