06 Temmuz 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK'dan Halil İbrahim Pehlivan hamlesi!

Halil İbrahim Pehlivan Süper Lig ekibinde!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol bek bölgesini güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Halil İbrahim Pehlivan'ı sağlık kontrollerinden geçirdi. | Son dakika transfer haberleri

Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı ve bir aksilik olmaması durumunda kadrosuna katacağı Halil İbrahim Pehlivan Bolu'da sağlık kontrolünden geçti.

Gaziantep Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Kırmızı siyahlı takımın sol bek mevkisi için bir süredir transfer etmek istediği İbrahim Pehlivan Gaziantep'e gelmeden direkt Bolu'ya davet edildi.

Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanırken İbrahim Pehlivan'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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