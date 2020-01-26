26 Ocak 2020, Pazar
Liverpool Shrewsbury Town'a takıldı!
Liverpool Shrewsbury Town'a takıldı!
Roma derbisinde kazanan çıkmadı
Roma derbisinde kazanan çıkmadı
ManU Federasyon Kupası'nda gol oldu yağdı
ManU Federasyon Kupası'nda gol oldu yağdı
Sıkıntılı günlerden geçiyoruz
"Sıkıntılı günlerden geçiyoruz"

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