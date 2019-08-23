23 Ağustos 2019, Cuma
Steven Nzonzi: Karar verirken çok fazla zorlanmadım!
Steven Nzonzi: Karar verirken çok fazla zorlanmadım!
Belhanda antrenmana katılmadı!
Belhanda antrenmana katılmadı!
Kayserispor Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı
Kayserispor Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaştı
Fatih Terim'den oyuncularına uyarı
Fatih Terim'den oyuncularına uyarı

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