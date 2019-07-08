08 Temmuz 2019, Pazartesi
Copa America'da şampiyon Breilya'da
Copa America'da şampiyon Breilya'da
Yolcular aprona!
Yolcular aprona!
G.Saray ve Sevilla arasında kıran kırana pazarlık
G.Saray ve Sevilla arasında kıran kırana pazarlık
Ryan Babel'den paylaşım: Hazırım ve açım
Ryan Babel'den paylaşım: "Hazırım ve açım"

A SPOR'da bugün

    Cenk Ergün: Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi Cenk Ergün: "Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi"
    Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı
    Cenk Ergün: Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye çok yakın Cenk Ergün: "Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye çok yakın"
    Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı
    Galatasaray'dan transfer açıklaması: İlgilenmiyoruz' Galatasaray'dan transfer açıklaması: "İlgilenmiyoruz'"
    Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu
    Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu! Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu!
    Vedat Muriç Fenerbahçe'de! Vedat Muriç Fenerbahçe'de!
    Gary Medel’e küfürlü tepki
    Gary Medel’e küfürlü tepki
    Terim’in yüzü gülüyor
    Terim’in yüzü gülüyor
    Fenerbahçe Muriç transferini böyle duyurdu!
    Fenerbahçe Muriç transferini böyle duyurdu!
    Cezayir Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde
    Cezayir Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde
    Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de!
    Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de!
    Q7’den Antalya’da akraba ziyareti
    Q7’den Antalya’da akraba ziyareti
    Wilfried Bony beklemede
    Wilfried Bony beklemede
    ‘G.Saray’ı istiyorum’ dedi! F.Bahçeli görüntüleri çıktı
    ‘G.Saray’ı istiyorum’ dedi! F.Bahçeli görüntüleri çıktı
    Her şey askıda!
    Her şey askıda!
    Donis Avdijaj imzaya geldi
    Donis Avdijaj imzaya geldi
    F.Bahçe'den bir transfer daha! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
    F.Bahçe'den bir transfer daha! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
    Adriano boşta kaldı
    Adriano boşta kaldı
    Obi Mikel'in dönüşü uzadı
    Obi Mikel'in dönüşü uzadı
    Kırkpınar’ın şampiyonu belli oldu
    Kırkpınar’ın şampiyonu belli oldu
    Emre Mor için Avcı devrede
    Emre Mor için Avcı devrede
    Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik
    Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik
    Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı F.Bahçe kaptı!
    Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı F.Bahçe kaptı!
    Federer gibisin Yusuf Yazıcı
    Federer gibisin Yusuf Yazıcı
    Douglas’tan vazgeçildi
    Douglas’tan vazgeçildi
    Konya için varsa yoksa Aytaç Kara
    Konya için varsa yoksa Aytaç Kara
    Rizespor’da flaş iddia
    Rizespor’da flaş iddia
    Kayserispor’a Fransız stoper
    Kayserispor’a Fransız stoper

    A SPOR GALERİ

    Beşiktaş'a 23'lük sürpriz Japon forvet
    Devlerin peşinde olduğu isim için açıklama
    Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları
    Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!
    Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!
    Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör