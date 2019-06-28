28 Haziran 2019, Cuma
Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!
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Tolgay Arslan ve Musa Çağıran terhis oldu
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