21 Haziran 2019, Cuma
Fernando Torres'ten yeşil sahalara veda
Fernando Torres'ten yeşil sahalara veda
Yer ve zaman fark etmez!
Yer ve zaman fark etmez!
Atiba'nın yerine Bachirou
Atiba'nın yerine Bachirou
Trabzonspor Walter’den yanıt bekliyor
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