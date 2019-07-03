03 Temmuz 2019, Çarşamba
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD!
Trezeguet isyan etti
Trezeguet isyan etti
Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!
Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!
Hagi’nin rotası Sevilla
Hagi’nin rotası Sevilla

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