05 Temmuz 2019, Cuma
Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da
Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asıldı
Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asıldı
Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

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