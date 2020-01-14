14 Ocak 2020, Salı
Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi
Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi
Yasin Öztekin imzayı attı!
Yasin Öztekin imzayı attı!
Çaykur Rizespor'da ayrılık!
Çaykur Rizespor'da ayrılık!
Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!
Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!

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    G.Saray'da flaş ayrılık! Geçen yıl gelmişti...
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    G.Saray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim...
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