09 Haziran 2019, Pazar
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı
Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı
Bursaspor'da başkanlığa tek aday
Bursaspor'da başkanlığa tek aday
Fransa Açık'ta şampiyon Barty
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