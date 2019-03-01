01 Mart 2019, Cuma
Ligin daimi lideri Fenerbahçe
Ligin daimi lideri Fenerbahçe
Premier Lig'de derbi haftası
Premier Lig'de derbi haftası
Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
F.Bahçe'nin rakibi Rizespor
F.Bahçe'nin rakibi Rizespor

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