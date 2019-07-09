09 Temmuz 2019, Salı
Duverne 3 milyon Euro
Duverne 3 milyon Euro
Medel'in son talibi Marsilya
Medel'in son talibi Marsilya
Gaston Campi imzalıyor
Gaston Campi imzalıyor
Allahyar: Fenerbahçe bir dev
Allahyar: "Fenerbahçe bir dev"

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