29 Haziran 2019, Cumartesi
Ianis Hagi Barcelona’ya
Ianis Hagi Barcelona’ya
Chicha İspanya’ya
Chicha İspanya’ya
Cimbom'un eski aşkı alevlendi
Cimbom'un eski aşkı alevlendi
Kartal’dan 3’lü teklif
Kartal’dan 3’lü teklif

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