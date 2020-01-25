25 Ocak 2020, Cumartesi
Fenerbahçe'ye Rodriguez müjdesi!
Fenerbahçe'ye Rodriguez müjdesi!
Dortmund sahasında Köln'ü devirdi!
Dortmund sahasında Köln'ü devirdi!
“Bu mağlubiyeti hak etmedik”
“Bu mağlubiyeti hak etmedik”
“Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”
“Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”

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