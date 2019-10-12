12 Ekim 2019, Cumartesi
Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku
Griezmann'dan Türkkiye itirafı!
Griezmann'dan Türkkiye itirafı!
Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz
"Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz"
Sami Yen'in huzurunda gerginlik: Öteye gidin!
Sami Yen'in huzurunda gerginlik: "Öteye gidin!"

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