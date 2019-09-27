27 Eylül 2019, Cuma
Başakşehir'de 11'ler belli oldu
Başakşehir'de 11'ler belli oldu
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu
Şenol Güneş beni düzenli arıyor
"Şenol Güneş beni düzenli arıyor"
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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