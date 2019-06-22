22 Haziran 2019, Cumartesi
Denizlispor'da Rodallega krizi!
Denizlispor'da Rodallega krizi!
Millilerimiz Avrupa şampiyonu!
Millilerimiz Avrupa şampiyonu!
A. Efes'te Brock Motum ile yollar ayrıldı
A. Efes'te Brock Motum ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa 2 Temmuz’da sahaya iniyor
Kasımpaşa 2 Temmuz’da sahaya iniyor

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