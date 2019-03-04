04 Mart 2019, Pazartesi
Türüç, Aslan olabilir
Türüç, Aslan olabilir
Bu kez tam isabet!
Bu kez tam isabet!
Guti hazırlanıyor
Guti hazırlanıyor
Fırtına'ya Onur şoku!
Fırtına'ya Onur şoku!

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