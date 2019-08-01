01 Ağustos 2019, Perşembe
Yanal'dan Moses'a: Ya düzel ya git
Yanal'dan Moses'a: "Ya düzel ya git"
Onyekuru Monaco'ya
Onyekuru Monaco'ya
Dorukhan Toköz korkuttu
Dorukhan Toköz korkuttu
Trabzonspor'dan transfer dersleri
Trabzonspor'dan transfer dersleri

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