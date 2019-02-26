26 Şubat 2019, Salı
Ersun Yanal açıkladı! 8 futbolcu gidiyor...
Ersun Yanal açıkladı! 8 futbolcu gidiyor...
Valbuena: Onurumuz, gururumuz için oynadık
Valbuena: "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
Çaykur Rizespor’da Aatif şoku
Çaykur Rizespor’da Aatif şoku
Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a tebrik

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