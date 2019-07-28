28 Temmuz 2019, Pazar
Obradovic'ten ayrılık açıklaması!
Obradovic'ten ayrılık açıklaması!
Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu!
Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus

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