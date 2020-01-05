05 Ocak 2020, Pazar
CANLI l Liverpool - Everton
CANLI l Liverpool - Everton
Anadolu Efes uzatmalarda kazandı!
Anadolu Efes uzatmalarda kazandı!
Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı
Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı
Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

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