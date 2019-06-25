25 Haziran 2019, Salı
Başakşehir'den sürpriz transfer!
Başakşehir'den sürpriz transfer!
Eskişehirspor'a puan silme cezası
Eskişehirspor'a puan silme cezası
Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı
Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı
Eski şampiyon ölüm tehlikesi atlattı
Eski şampiyon ölüm tehlikesi atlattı

A SPOR'da bugün

    Marcao için 10 milyon euro Marcao için 10 milyon euro
    Süper Lig transferde kemer sıktı Süper Lig transferde kemer sıktı
    Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında
    Campi için Sosa devrede Campi için Sosa devrede
    Beşiktaş'ın kamp programı netleşti Beşiktaş'ın kamp programı netleşti
    San Siro yıkılıyor San Siro yıkılıyor
    Kasımpaşa'dan çifte imza Kasımpaşa'dan çifte imza
    Kolarov'dan Roma'ya rest Kolarov'dan Roma'ya rest
    Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
    Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
    Edin Visca çalımı! İşte transfer planı...
    Edin Visca çalımı! İşte transfer planı...
    Trabzonspor'da UEFA için kritik gün
    Trabzonspor'da UEFA için kritik gün
    Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Orman açıkladı
    Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Orman açıkladı
    Fenerbahçe'de dev kriz! Yanal biletini kesmişti ancak...
    Fenerbahçe'de dev kriz! Yanal biletini kesmişti ancak...
    Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü
    Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü
    Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
    Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
    Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi
    Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi
    Göztepe'den Portekizli çıkarması
    Göztepe'den Portekizli çıkarması
    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu
    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu
    Fenerbahçe'de Kolarov presi
    Fenerbahçe'de Kolarov presi
    Josip Drmic radara takıldı
    Josip Drmic radara takıldı
    Milyoner'de büyük şok! 'G.Saray' sorusu geceye damga vurdu
    Milyoner'de büyük şok! 'G.Saray' sorusu geceye damga vurdu
    Real Madrid'den G.Saray'a sürpriz transfer! Terim ısrarla istiyor
    Real Madrid'den G.Saray'a sürpriz transfer! Terim ısrarla istiyor
    Ağaoğlu'ndan Monaco'ya cevap: Bulun bir Abdülkadir 25'i ben vereyim
    Ağaoğlu'ndan Monaco'ya cevap: "Bulun bir Abdülkadir 25'i ben vereyim"
    Yusuf Erdoğan Galatasaray yolunda! Resmen açıkladı
    Yusuf Erdoğan Galatasaray yolunda! Resmen açıkladı
    Altınordu'dan imza şov
    Altınordu'dan imza şov
    Ozan Kabak için kulüp binasında flaş görüşme!
    Ozan Kabak için kulüp binasında flaş görüşme!
    Sergen Yalçın bombayı patlattı! G.Saray ve Beşiktaş...
    Sergen Yalçın bombayı patlattı! G.Saray ve Beşiktaş...
    Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!
    Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!
    Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!
    Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!
    Varsa yoksa Çağlar
    Varsa yoksa Çağlar

    A SPOR GALERİ

    Ryan Babel'den Fatih Terim'i kızdıran talepler
    Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi
    Galatasaray transfer bombasını patlattı
    Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
    Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı
    Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör