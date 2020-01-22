22 Ocak 2020, Çarşamba
Arda Turan restleşmesi
Arda Turan restleşmesi
Prijovic pahalı geldi
Prijovic pahalı geldi
Falette Malatya yolcusu
Falette Malatya yolcusu
Foyth’u veto etti
Foyth’u veto etti

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