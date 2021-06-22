Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu! Halil Akbunar ve Gökdeniz Bayraktar...

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da bu sezon mutlak hedef şampiyonluk. Yeni sezon öncesi ilk olarak başkanlık belirsizliği daha sonra ise teknik direktör sorunu olan ve her ikisini de çözüme kavuşturan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in Florya'ya inişiyle birlikte çalışmalar hızlanırken tecrübeli hoca yerli oyuncu arayışı kapsamında gündemine Halil Akbunar ve Gökdeniz Bayraktar'ı aldı. Terim, özellikle Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamlelerinin ardında her iki kanatta oynayabilecek isimleri yönetime sundu. (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:55 ABONE OL