Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de yeniden sarı kırmızılıların başına geçmesiyle birlikte alınan kararlar uygulanmaya başladı. Cimbom'da, orta saha arayışları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Aslan, geçen sezon sıkıntı çektiği 10 numara pozisyonu için Sırp yıldızı transfer listesine ekledi. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:34 ABONE OL