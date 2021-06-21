21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de yeniden sarı kırmızılıların başına geçmesiyle birlikte alınan kararlar uygulanmaya başladı. Cimbom'da, orta saha arayışları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Aslan, geçen sezon sıkıntı çektiği 10 numara pozisyonu için Sırp yıldızı transfer listesine ekledi. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:34
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Galatasaray'da başkan ve teknik adam belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılarda Burak Elmas, göreve gelmesiyle birlikte Fatih Terim'le anlaşıldığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, takımın başında yapılan idmana çıktı. Cimbom'da, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Aslan, geçen sezon Sırbistan Ligi'ni kasıp kavuran flaş bir on numarayı gündemine aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülüyordu. Sarı kırmızılılarda, başkanlık seçimini Burak Elmas'ın kazanmasıyla birlikte somut adımlar atılmaya başlandı. Deneyimli teknik adam, yapılan idmanda da yer aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon, orta sahada Younes Belhanda ve Emre Akbaba'dan forvet arkası katkısı alamayan Terim, farklı bir düzene geçmişti. Forvet arkasında Emre Kılınç ve Feghouli gibi isimler oynamıştı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

Yeni sezonda tartışmasız bir 10 numara almak isteyen Galatasaray, transfer girişimlerine başladı ve flaş bir yıldızı gündemine aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilk hedefi belli oldu!

G.SARAY'A SIRP 10 NUMARA!

Galatasaray, Sırbistan Ligi'nde top koşturan Lazar Tufegdzic'i transfer etmek için girişimlere başladı. İzleme komitesinin önerdiği 24 yaşındaki futbolcuya Terim'den de onay geldi.

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