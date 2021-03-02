Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk transferini yapacak! Rakibi bir kez daha Saint-Etienne

Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan sezon sonu yapılacak transferlere de odaklandı. Hatayspor forması giyen ligin formda oyuncusunu radarına alan sarı kırmızılıların karşısında, bir kez daha Fransız ekibi Saint-Etienne olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberleri)