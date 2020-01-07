07 Ocak 2020, Salı

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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte büyük değişimlerin yaşanması beklenen Galatasaray'da, transfer sesleri duyulmaya başlandı. İlk olarak Onyekuru'yu açıklayan Aslan, ardından yine sol kanada Saracchi'yi transfer etmişti. Hızlı ve genç oyuncu takviyeleri yapan sarı-kırmızılı ekip, yaşlı ve yavaş oyuncularla da yollarını ayırmayı planlıyor. Ayrıca yabancı kontenjanından dolayı da yabancılarla yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray'da gönderilecekler listesinde Ryan Babel de var. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve Babel gelişmesi...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 11:36
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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor.

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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Sezona birçok yeni transferle başlayan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla yapılan transferlerden beklenilen katkıyı alamadı. O isimlerden biri de daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Ryan Babel...

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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Galatasaray Ryan Babel'i Premier Lig'in köklü kulübü Fulham'dan bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna katmış ve KAP platformuna "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

"Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir." bildiriminde bulunmuştu.

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Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Büyük umutlarla kadroya katılan Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla 15'i Süper Lig olmak üzere 20 maça çıkmış ve sahada yer aldığı 1668 dakikada takımına yalnızca 5 gol ve 1 asist ile katkı sağlayabilmişti.

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