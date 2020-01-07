Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte büyük değişimlerin yaşanması beklenen Galatasaray'da, transfer sesleri duyulmaya başlandı. İlk olarak Onyekuru'yu açıklayan Aslan, ardından yine sol kanada Saracchi'yi transfer etmişti. Hızlı ve genç oyuncu takviyeleri yapan sarı-kırmızılı ekip, yaşlı ve yavaş oyuncularla da yollarını ayırmayı planlıyor. Ayrıca yabancı kontenjanından dolayı da yabancılarla yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray'da gönderilecekler listesinde Ryan Babel de var. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve Babel gelişmesi...