05 Aralık 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...
Süper Lig'de geride bıraktığımız yaz döneminin flaş transferlerinden biriydi Radamel Falcao... 32 yaşındaki Kolombiyalı bekleneni veremedi. Hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Uzun zaman sonra Florya'da ilk kez görüntülenen Radamel Falcao'nun ne zaman takıma döneceği merak konusuyken, sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Kolombiyalı'ya yıllar çok iyi davranmış.
Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:05
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