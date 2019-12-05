05 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

Süper Lig'de geride bıraktığımız yaz döneminin flaş transferlerinden biriydi Radamel Falcao... 32 yaşındaki Kolombiyalı bekleneni veremedi. Hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Uzun zaman sonra Florya'da ilk kez görüntülenen Radamel Falcao'nun ne zaman takıma döneceği merak konusuyken, sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Kolombiyalı'ya yıllar çok iyi davranmış.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:05
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

Yaz döneminin en çok konuşulan transferi hiç kuşkusuz Radamel Falcao'ydu. Galatasaray yoğun uğraşlarla Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmıştı.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

Ancak gelin görün ki, 32 yaşındaki Kolombiyalı henüz sarı-kırmızılı formayla isteneni veremedi.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

Pek çok Avrupa devinde forma giyen Falcao'nun birazdan göreceğini fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

İşte başta Radamel Falcao olmak üzere ünlü futbolcuların çocukluk fotoğrafları

Ozan Tufan

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde...

Selçuk İnan

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