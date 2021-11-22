22 Kasım 2021, Pazartesi

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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da işler karıştı. Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetin ardından bazı isimlerin performansı tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Galatasaray'ın devre arasında transfer planı değişti. Teknik Direktör Fatih Terim, özellikle ön bölgedeki üretkenliğin Kerem dışında sağlanamaması dolayısyla listeye daha önce Süper Lig'de forma giymiş yıldız ismi aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:57
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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Galatasaray geride kalan 13 haftanın ardından ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılarda derbide alınan mağlubiyet büyük bir üzüntü yaşattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte bazı eksiklerde bir kez daha ortaya çıktı. Karşılaşmada hücum anlamında etkisiz kalan Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı.

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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Teknik Direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla kadroya katılmasını istediği Morutan sahada hiç bir etki gösteremedi.

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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun performansı takımın hücum bölgesindeki en önemli faktör olurken milli futbolcuya destek verebilecek bir oyuncu çıkmadı.

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GALTASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var

Orta sahada Berkan, Cicaldau ve Feghouli ile istediği oyun geçişlerini yapamayan Galatasaray'da sergilen bu oyunun ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi.

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