02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Forvete takviye yapmak isteyen ve bir taraftan Radamel Falcao bombasını patlatmak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer taraftan da başka mevkilere isim arayışlarını sürdürüyor. Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılması an meselesiyken, sarı kırmızılı ekip de gündemine Juventus'ta forma giyen yıldız ismi aldı. İşte Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşma sağladığı bilgileri gelen transferde sürpriz hamle...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 12:17
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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Galatasaray taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu transfer.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Kolombiya basını, "İstanbul'da bir kaplan" başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!

Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.

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