21 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlayan Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine istediği başlangıcı yapamadı. Sahada sergilenen oyundna memnun olmayan teknik heyet, bir yandan kötü gidişatı durdurmak için çözüm ararken diğer yandan da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına başlayan ve ocak ayında eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 15:44
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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Bu sezon iki kulvardaki yolculuğuna başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Şampiyonlar Ligi'ne de kötü bir başlangıç yapan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek ikinci hafta sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Aslan, salı günü sahasında ağırlayacağı Real Madrid'i mağlup ederek Avrupa sahnesindeki kötü gidişatını da sonlandırmak istiyor.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Galatasaray'da gözler İspanyol deviyle oynanacak mücadeleye çevrilmişken, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

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