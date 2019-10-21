Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Bedavaya gelecek

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlayan Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine istediği başlangıcı yapamadı. Sahada sergilenen oyundna memnun olmayan teknik heyet, bir yandan kötü gidişatı durdurmak için çözüm ararken diğer yandan da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına başlayan ve ocak ayında eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





