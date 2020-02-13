13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

TFF için, "Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız gidin" diyen Ersun Yanal'a ceza verilmemesine isyan eden Sarı-Kırmızılılar, "Fatih Terim 'organize kötülük' sözü için 4 maç ceza aldı... Bu nasıl adalettir" dedi.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:36
  • 1
  • 10
Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

Terim, Alanya maçıyla ilgili ise, "Sahaya karakter koyduk ama elendik. Her şeyi denedik ama turu geçemedik" diye konuştu.

  • 2
  • 10
Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

Sezon başından bu yana birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir gerilimin fitili her an ateşlendi.

  • 3
  • 10
Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Tartışmalı Fenerbahçe- Alanyaspor maçından sonra Futbol Federasyonu hakkında, "Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız yapan gelir" ifadesini kulanan Ersun Yanal'la ilgili ceza çıkmamasına Galatasaray cephesinden çok büyük bir tepki geldi.

  • 4
  • 10
Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

BUNUN ADI ADALETSİZLİK

Fatih Terim'in sezon başında aldığı 4 maçlık cezayı hatırlanan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, "Fatih Terim sadece 'organize kötülük' dediği için 4 maçta takımın başında sahaya çıkamadı.

  • 5
  • 10
Galatasaray'dan Ersun Yanal isyanı

Ancak çok daha ağır ifadeler kullanan Ersun Yanal'a ceza çıkmadı. Bunun adı çifde standarttır, adaletsizliktir" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda yazılı bir açıklama yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör