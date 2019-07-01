01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Şampiyon Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere… Sarı kırmızılı kulüp, yıldız oyuncuyu bu hafta içinde İstanbul'a getirecek. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…
Giriş Tarihi: 01.07.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 09:55
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