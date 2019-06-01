Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 gol 5 asist yaparak Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol sahibi olan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Everton'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği oyuncu hakkında bekleme kararı aldı. O mevkideki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, aradığı ismi buldu.