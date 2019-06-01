01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 gol 5 asist yaparak Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol sahibi olan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Everton'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği oyuncu hakkında bekleme kararı aldı. O mevkideki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, aradığı ismi buldu.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 22:29
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Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Galatasaray'da eksik bölgelere transfer harekatı başlıyor.

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Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bitti.

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Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini elinde bulunduran Everton, yüksek bonservis bedeli talep edince iki takım arasındaki görüşmeler tıkandı.

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Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray'ın scout ekibi Fatih Terim'in aradığı ismi buldu.

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Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Başarılı hocanın kanatlarda süratli ve adam eksiltebilen oyuncu isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı scoutlar Ganalı kara fırtınayı listeye aldı.

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