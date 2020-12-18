18 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Yaz transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler bir bir ortaya çıkmaya başlarken son olarak gündeme 2 yen isim eklendi. Fatih Terim'in sunduğu rapor ve scout ekiplerinin analizleri doğrultusunda oluşturulan raporda dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transferde izleyeceği rota....

Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:43
ABONE OL
  • 1
  • 17
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Süper Lig'de istikrarlı bir grafik çizen ve zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim raporunu yönetime sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Fatih Terim ile gerçekleştirilen toplantılarda takviye yapılacak pozisyonlar ve bütçe planlamaları da görüşüldü.

  • 3
  • 17
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Etebo'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, özellikle orta sahaya ve forvete takviye yapmak istiyor.

  • 4
  • 17
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

DIAGNE'YE GÜVEN AZ

Galatasaray'ın son haftalarda en çok gol atan futbolcusu olan Mbaye Diagne'nin inişli çıkışlı performansı teknik heyete yeterli güveni vermiyor.

  • 5
  • 17
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maçta 7 gol kaydetti. Asist üretemeyen Diagne toplam 668 dakika forma giydi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör