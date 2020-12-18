18 Aralık 2020, Cuma
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Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray'ın transfer listesi...
Yaz transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler bir bir ortaya çıkmaya başlarken son olarak gündeme 2 yen isim eklendi. Fatih Terim'in sunduğu rapor ve scout ekiplerinin analizleri doğrultusunda oluşturulan raporda dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transferde izleyeceği rota....
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