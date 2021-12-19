Galatasaray'da gündem forvet! İşte Fatih Terim'in istediği yıldız...

Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da girilen pozisyonların değerlendirilememesinin ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi. Buna göre Fatih Terim listenin başına Fransa Ligi'nde sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isme dikti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:30 ABONE OL