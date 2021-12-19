19 Aralık 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da gündem forvet! İşte Fatih Terim'in istediği yıldız...

Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da girilen pozisyonların değerlendirilememesinin ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi. Buna göre Fatih Terim listenin başına Fransa Ligi'nde sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isme dikti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:30
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Galatasaray’da gündem forvet! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Galatasaray'da Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alınmış olsa bile UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilen başarının ardından yönetim teknik heyete tam yekti verirken transferde hareketli saatler başladı.

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Galatasaray’da gündem forvet! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik heyet buna göre özellikle forvet hattında yaşanan gol kısırlığı nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

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Galatasaray’da gündem forvet! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Sarı-kırmızılılarda Mohamed bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken, 5 gol kaydetti. Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu Galatasaray'da bulunurken geleceği merak edilen isimlerin başında geliyor.

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Galatasaray’da gündem forvet! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Galatasaray taraftarının son zamanlarda büyük destek verdiği Mbaye Diagne ise toplam 23 maçta sahada yer alırken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.


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Galatasaray’da gündem forvet! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezon başında Fenerbahçe ile transfer yarışına girilen ve kadroya kiralık olarak dahil edilen Halil Dervişoğlu ise 17 karşılaşada 2 gol, 1 asist üretti.

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