26 Kasım 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyor. Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği, 2 ismin sözleşmesinin feshedilebileceği konuşuluyor. İşte medyada yer alan o haberler..

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:51
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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyor.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği, 2 ismin sözleşmesinin feshedilebileceği konuşuluyor. İşte medyada yer alan o haberler...

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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti.

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