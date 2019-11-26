Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim 6 ismin biletini kesti...

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyor. Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği, 2 ismin sözleşmesinin feshedilebileceği konuşuluyor. İşte medyada yer alan o haberler..