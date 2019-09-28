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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:04
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