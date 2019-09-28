28 Eylül 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:04
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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Süper Lig'de dev derbi için gerim sayım başladı... Ligin 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alacak. Türk Telekom Stadı'daki dev derbinin VAR hakemi Koray Gencerler olurken; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
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Galatasaray'da 6 ayrıl��k birden! Fatih Terim onay verdi
Dev maç öncesi Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmazken, Fenerbahçe'de Moses ve Rodrigues forma giyemeyecek.
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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Derbi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu planlamasına şimdiden başladı.
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