22 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftanın sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem şimdiden gelecek sezonun transfer hamleleri oldu. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda göstermiş olduğu performansla İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa takımının radarına giren Taylan Antalyalı'nın yerine tecrübeli bir ön libero arayışına girdi ve aradığı ismi Bayern Münih'te buldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.02.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 12:12
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Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!

Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.

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Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gündemine ilk olarak orta saha bölgesini aldığı öğrenilirken tecrübeli hocanın arayışlarına hız verdiği iddia edildi.

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Galatasaray yeni orta sahas��nı Bayern Münih'te buldu!

TAYLAN'A AVRUPA'DAN TALİPLER VAR!

Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada acaba mı seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.

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Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!

Finansal açıdan sıkıntıya düşmek istemeyen Galatasaray'da 25 yaşındaki Taylan Antalyalı'nın satışından gelecek ücret kulüp açısından da önemli bir rahatlık olacak.

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Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!

GÜNDEMDE JAVI MARTINEZ VAR!

Bu doğrultuda en önemli oyuncusunu kaybetme ihtimali olan Terim'in, o bölge için tecrübeli bir isim istediği ve aradığı futbolcuyu Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'te bulduğu öğrenildi.

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