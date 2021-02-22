22 Şubat 2021, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu!
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftanın sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem şimdiden gelecek sezonun transfer hamleleri oldu. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda göstermiş olduğu performansla İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa takımının radarına giren Taylan Antalyalı'nın yerine tecrübeli bir ön libero arayışına girdi ve aradığı ismi Bayern Münih'te buldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları