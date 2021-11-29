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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a

Ocak tranafer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Süper Lig'de, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, o yıldız için pazarlıklara başladı. Transfere Teknik Direktör Fatih Terim de onay verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:31
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig’in yıldızı ocakta Galatasaray’a

Galatasaray, ocak ayına kısa bir süre kala araya transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sarı kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de boy gösteren flaş bir isim girdi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig’in yıldızı ocakta Galatasaray’a

Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta saha talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içine girmişti.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig’in yıldızı ocakta Galatasaray’a

Devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri değerlendirme altına aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig’in yıldızı ocakta Galatasaray’a

Birçok futbolcuyla temas kuran Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig’in yıldızı ocakta Galatasaray’a

PAZARLIKLAR KIZIŞTI!

Teknik Direktör Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı.

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