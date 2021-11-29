GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a

Ocak tranafer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Süper Lig'de, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, o yıldız için pazarlıklara başladı. Transfere Teknik Direktör Fatih Terim de onay verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:31 ABONE OL