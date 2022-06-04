GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a İtalya’dan kötü haber! Dursun Özbek ve Eşref Hamacıoğlu’nun hayaliydi...

Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak. Yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kozlarını paylaşacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38 haftada 52 puan toplayarak 13. sırada bitirdi. Cimbom, yeni başkanıyla beraber yeni bir yapılanmaya gidecek. Aslan, transferde sözleşmesi elinde olan isimleri yönelmeyi düşünüyor. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan iki başkan adayının da transfer listesinde benzer isimler bulunuyor. Özellikle orta sahada Berkan ve Taylan'ın yerine oyuncu bakan yöneticilerin önceliği hücum gücü yüksek bir isim. İKİ BAŞKANIN ORTAK ADAYI XEKA Bonservisi elinde olan Portekizli oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Xeka özellikle geçiş oyunlarında sergilediği yüksek performansla dikkat çekiyor. XEKA KİMDİR? Sonraki zamanlarda ülkesinin bir başka takımı olan Covilha'ya gitti. 10 Kasım 1994 doğumlu olan Xeka, son olarak Fransız kulübü Lille OSC'de görev aldı. İKİ BAŞKAN ADAYININ HAYALİNDEN KÖTÜ HABER! Inter'den daha fazla süre bulacağı takıma gitmek isteyen Şilili futbolcu için birçok takım teklifte bulunmuştu. ALEXIS SANCHEZ BU SEZON NE YAPTI? Hücum bölgesinin her iki kanat bölgesinde de oynayabilen Sanchez fizik gücü ile dikkat çekiyor. ALEXIS SANCHEZ KİMDİR? Sanchez'in adı birçok takımla anılırken, son sözleşmesini yapmayı planlıyor.