GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den orta saha talebi! Süper Lig'den...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'da gözler devre arasında takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda son 16 turunda oynanacak maçlar öncesinde öncelikle hedef ligdeki puan farkına kapatmak. Buna göre Fatih Terim öncelikli olarak orta saha takviyesi talep etti. İşte Terim'in istediği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:11 ABONE OL