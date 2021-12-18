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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den orta saha talebi! Süper Lig'den...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'da gözler devre arasında takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda son 16 turunda oynanacak maçlar öncesinde öncelikle hedef ligdeki puan farkına kapatmak. Buna göre Fatih Terim öncelikli olarak orta saha takviyesi talep etti. İşte Terim'in istediği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:11
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı bir hayli açılan Galatasaray'da gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Sarı-kırmızılılar, ocak ayına kısa bir süre kala araya transfer görüşmelerini hızlandırdı. Galatasaray'ın gündemine, Süper Lig'de boy gösteren flaş bir isim girdi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta saha talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içine girmişti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri değerlendirme altına aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Bu doğrultuya göre Berkan, Taylan, Cicaldau ve zaman zaman Feghouli ve Morutan'ı merkez orta sahada oynatan Terim, geçiş oyunu için yeni bir takviye istedi.

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