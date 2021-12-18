GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi gözüne kestirdi! Berkan ve Taylan'ın yerine...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kalan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılarda son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle orta sahada Berkan ve Taylan'ın geçiş oyunlarında sergilediği kötü futbol dikkat çekti. Daha çok topun arkasında sergilenen futbolda başarılı olan iki futbolcunun yerine toplu oyunu daha iyi oynayabilen bir isim isteyen Fatih Terim bu futbolcuyu Süper Lig'de buldu. İşte Terim'in hedefindeki o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:21 ABONE OL