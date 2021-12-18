22 Aralık 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi gözüne kestirdi! Berkan ve Taylan'ın yerine...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kalan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılarda son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle orta sahada Berkan ve Taylan'ın geçiş oyunlarında sergilediği kötü futbol dikkat çekti. Daha çok topun arkasında sergilenen futbolda başarılı olan iki futbolcunun yerine toplu oyunu daha iyi oynayabilen bir isim isteyen Fatih Terim bu futbolcuyu Süper Lig'de buldu. İşte Terim'in hedefindeki o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:21
ABONE OL
  • 1
  • 11
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 21'e yükselen Galatasaray'da kötü gidişat sürmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Adana Demirspor maçında sergilenen futbol büyük tepki çekti. Bu durumun ardından ocak ayına kısa bir süre kala araya transfer görüşmelerini hızlandırdı.

  • 3
  • 11
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in, Berkan ve Taylan'ın aksine topla daha çok oynayabilen bir orta saha talebinde bulundu.

  • 4
  • 11
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, Terim'in önerdiği isim üzerinde çalışmalara başlama kararı aldı.

  • 5
  • 11
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’den...

Bu doğrultuya göre Berkan, Taylan, Cicaldau ve zaman zaman Feghouli ve Morutan'ı merkez orta sahada oynatan Terim, geçiş oyunu için yeni bir takviye istedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör