Galataaray’dan kanat harekatı! Roland Sallai ve Osame Sahraoui

Transfer harekatını durmaksızın sürdüren Galatasaray, kanat operasyonuna çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp Roland Sallai ve Osame Sahraoui'yi gündemine aldı. Cimbom iki ismin de adını kadroya yazdırmak istiyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)