31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

Fenerbahçe'de, Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetten sonra gözler transfere çevrildi. Stoper, orta saha ve golcü transferi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere, listedeki isimlerden bir bir ret cevabı geldi...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:56
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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

Fenerbahçe'de Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan ağır yenilginin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilere transferde tam 4 kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

Kadrosuna iki stoper, bir 6 numara ve golcü katmak isteyen Fenerbahçe, listedeki yıldızlardan bir bir gelen 'ret' cevabıyla sarsıldı.

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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

İşte Fenerbahçe ile ilgili transferde yaşanan son dakika gelişmeleri;

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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarfettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'da ağırlayan Ali Koç'a Kolarov'dan kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!

SPİNAZZOLA VE KOLAROV FORMA REKABETİ YAŞAYACAK

Akşam'ın haberine göre; Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünüyordu.

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