31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!
Fenerbahçe'de, Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetten sonra gözler transfere çevrildi. Stoper, orta saha ve golcü transferi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere, listedeki isimlerden bir bir ret cevabı geldi...
Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:56
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