28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koydu ve Fransa temsilcisini 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin genç yıldızı Ali Yavuz Kol gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Galatasaraylı taraftarlar genç yıldız hakkında merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 19:59
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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

CANER ERKİN (BALIKESİR)

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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

YUNUS AKGÜN (İSTANBUL)

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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli

ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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