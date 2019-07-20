28 Temmuz 2019, Pazar
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Fatih Terim'in yeni prensi Ali Yavuz Kol bakın nereli
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koydu ve Fransa temsilcisini 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin genç yıldızı Ali Yavuz Kol gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Galatasaraylı taraftarlar genç yıldız hakkında merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 19:59
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