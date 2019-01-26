26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...

Gündemindeki ilk konu maddesi golcü transferi olan Galatasaray'ın listesindeki 10 isimden biri olan Diagne'den Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:37
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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Forvet transferi için Alan Carvalho, Pato, Luiz Adriano, Benjamin Tetteh ve Khouma Babacar gibi isimlerle görüşme halinde olan sarı kırmızılı ekip taraftarlarına müjdeyi verebilmek için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Hal böyle olunca, Cimbom'un transfer gündemindeki isimlerle ilgili sürekli olarak bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bu kez yaşanan gelişme birinci ağızdan!

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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Son bir aydır transferde adı en sık geçen isimlerden olan Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrafor, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.

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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Görseldeki emoji dikkat çekerken Diagne'nin bu paylaşımla vermek istediği mesaj büyük merak uyandırdı.

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