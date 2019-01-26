Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

26 Ocak 2019, Cumartesi
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Gündemindeki ilk konu maddesi golcü transferi olan Galatasaray'ın listesindeki 10 isimden biri olan Diagne'den Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldıran bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:37
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